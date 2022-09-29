Прокуратура США предъявила Олегу Дерипаске обвинения в нарушении санкций

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российскому миллиардеру и предпринимателю Олегу Дерипаске в США предъявлены обвинения в нарушении санкций, введенных в отношении него в 2018 году, сообщает РИА Новости.

"Подзащитный Олег Владимирович Дерипаска, известный также как Олег Мухамедшин, нанимал подзащитных Ольгу Шрики и Наталью Михайловну Бардакову для обеспечения финансовых средств, товаров и услуг для и в интересах Дерипаски и компаний, которыми владеет и которые контролирует Дерипаска, а также для получения финансовых средств, товаров и услуг от Дерипаски", – следует из материалов обвинения.

Ранее ФБР завершило обыски в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые принадлежат родственникам российского бизнесмена. Агенты ФБР покинули здания с коробками и чемоданами с неизвестным содержимым.



В 2019 году Дерипаска подал в суд на американское министерство финансов. Российский миллиардер потребовал отменить против него санкции. Предприниматель заявил, что из-за запретов американского ведомства его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. По мнению Дерипаски, он стал жертвой внутриполитической борьбы в США.



ФБР завершило обыски в доме Дерипаски в Вашингтоне

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