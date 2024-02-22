Великобритания передаст Украине 200 ракет Brimstone

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Великобритания передаст Украине еще 200 высокоточных ракет Brimstone. Об этом заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс во время выступления в палате общин британского парламента, передает ТАСС.

По словам министра, данный вид ракет уже якобы "показал способность влиять на ситуацию на поле боя". Он также напомнил, что в скором времени Киев должен будет получить от Лондона беспилотники, средства радиоэлектронной борьбы, противоминную и другую технику, приобретенную на средства Международного фонда помощи Украине.

Шэппс уточнил, что Британия совместно с союзниками по НАТО в первой половине текущего года подготовит 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории королевства.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Евросоюз рекомендует Киеву делать ставку на дальнобойное оружие, чтобы "доставать до сердца России". По его словам, подобные рекомендации Украина получила после понимания Европы о том, что обычными методами на поле боя победить не получится.

Лавров уверен, что Великобритания в этом конфликте ведет себя даже агрессивнее Америки. В целом Запад, сказал министр, использует Украину для сдерживания России.

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