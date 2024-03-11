ВС РФ уничтожили склад топлива и 7 пунктов управления беспилотниками ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за сутки уничтожили склад топлива, семь пунктов управления украинскими БПЛА и два пункта временной дислокации иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны России сообщило в своем телеграм-канале.

Более того, добавили в военном ведомстве, в 142 районах поражены скопления живой силы и военной техники Украины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Запорожье склад боеприпасов и пункт управления беспилотниками. Также в районе города Красноармейска российские силы ПВО сбили истребитель ВСУ и почти 200 БПЛА.

До этого российские артиллеристы на купянском направлении поразили свыше 230 объектов украинской армии, в числе которых пункты временной дислокации, взводные опорные пункты и артиллерийские позиции.

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