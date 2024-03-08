Артиллеристы РФ поразили свыше 230 объектов ВСУ на купянском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские артиллеристы поразили более 230 объектов ВСУ, в том числе пункты временной дислокации, взводные опорные пункты и артиллерийские позиции, на купянском направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Запад" Ивана Бигму.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы расчетом самоходной гаубицы "Мста-С" была уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в районе урочища Волчье.

Кроме того, средства ПВО уничтожили беспилотник "Лелека-100" около Червонопоповки. Общие потери противника на купянском направлении составили до 40 солдат, артиллерийское орудие, один БПЛА и два минометных расчета, заключил Бигма.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ за сутки уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ на донецком направлении. Также, по данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и отразили атаку штурмовой группы ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.

До этого Вооруженные силы России нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы. В этом ангаре проводилась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров украинской армии, отметили в Минобороны РФ.

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