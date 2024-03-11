В ДНР сообщили об уничтожении танка Аbrams под Авдеевкой

Фото: ТАСС/ABACA

Российские военнослужащие уничтожили еще один американский танк Abrams около поселка Бердычи под Авдеевкой. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского.

По его словам, танк был подбит при помощи противотанкового гранатомета. Также был уничтожен экипаж танка, добавил Кимаковский.

Украинская армия получила танки Abrams осенью прошлого года. В общей сложности Киеву обещали поставку 31 танка. Уже 26 февраля 2024 года стало известно о том, что первый Abrams был уничтожен в районе Авдеевки.

Позже, 3 марта, появилась информация об уничтожении второго американского танка на этом же направлении. Сначала ВС РФ сбили у него гусеницу, а после попадания двух FPV-дронов "Упырь" он загорелся.

Российские бойцы продвигаются на Авдеевском направлении