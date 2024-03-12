В мэрии Белгорода сообщили об обстреле Грайворонского городского округа

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Украинские военные ведут обстрел Грайворонского городского округа в Белгородской области. В частности, под вражеский огонь попал поселок Горьковский. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.

Жителям округа порекомендовали спуститься в подвал или любое другое укрытие.

На данный момент угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Ранее этот режим также объявляли в Губкинском и Старооскольском городских округах области.

В ночь на 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника 7 населенных пунктов региона оказались без света. Он добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву