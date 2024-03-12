12 марта, 06:25Происшествия
В мэрии Белгорода сообщили об обстреле Грайворонского городского округа
Фото: ТАСС/Николай Гынгазов
Украинские военные ведут обстрел Грайворонского городского округа в Белгородской области. В частности, под вражеский огонь попал поселок Горьковский. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Белгорода.
Жителям округа порекомендовали спуститься в подвал или любое другое укрытие.
На данный момент угроза ракетной опасности объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Ранее этот режим также объявляли в Губкинском и Старооскольском городских округах области.
В ночь на 12 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотника 7 населенных пунктов региона оказались без света. Он добавил, что аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны РФ.
Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву
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