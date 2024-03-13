ВСУ столкнулись с серьезными проблемами на фронте из-за российских средств РЭБ – СМИ

Фото: Министерство обороны РФ

Украинские войска столкнулись с серьезными проблемами на передовой из-за неспособности противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщает The New York Times.

По словам журналистов, средства РЭБ стали одним из самых грозных видов оружия ВС РФ после многих лет оттачивания их возможностей.

Отмечается, что у российской стороны больше оборудования для глушения, которое способно подавлять сигналы ВСУ, передавая их на тех же частотах с большей мощностью. В статье также указывается, что Киев серьезно уступает РФ в сфере беспилотников.

Ранее заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий сообщил, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах.

По словам Савицкого, радиолокационное поле вокруг Москвы, позволяющее своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено в основном на средствах концерна.

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