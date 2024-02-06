Над Россией расширяется радиолокационное поле по контролю БПЛА – "Алмаз-Антей"

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Радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах расширяется над Россией. Такое заявление сделал заместитель гендиректора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Дмитрий Савицкий в интервью РИА Новости.

"Оно уже сегодня существенно расширено по сравнению с тем, что было до начала специальной военной операции, и продолжает укрупняться по разным направлениям, особенно там, где угрозы сохраняются", – рассказал он.

По словам Савицкого, радиолокационное поле вокруг Москвы, позволяющее своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники, построено в основном на средствах концерна. Он пояснил, что для создания поля используются различные средства, как те, что ранее использовались для обнаружения низколетящих целей, так и приспособленные работать в новых условиях.

Ранее журнал Forbes сообщал, что американские высокоточные ракеты M982 Excalibur, применяемые ВСУ на Украине, оказываются бессильны против российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Поле-21". Российская система глушит GPS-сигналы, из-за чего снаряды отклоняются от намеченного курса и не поражают цель.