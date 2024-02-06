Работа "Панцирей" в зоне СВО вызывает восторг на Ближнем Востоке – "Рособоронэкспорт"

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Партнеры "Рособоронэкспорта" из Ближнего Востока восторгаются возможностями российского зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" в зоне спецоперации на Украине. Об этом заявил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Мы нередко слышим от иностранных партнеров, в том числе и из ближневосточных стран, восторженные отзывы на видеоматериалы Минобороны РФ с кадрами боевой работы "Панцирей" в зоне специальной военной операции", – приводит его слова ТАСС.

Михеев уточнил, что особенно большое впечатление на партнеров произвело уничтожение ста процентов реактивных снарядов, которые были выпущены одним залпом из современного РСЗО западного производства.

По его словам, сегодня Россия продвигает этот комплекс, и страны Ближнего Востока являются одними из основных его импортеров. Михеев также заявил, что "Рособоронэкспорт" предлагает дружественным странам локализацию производства "Панцирей" на территории заказчиков.

Ранее стало известно о завершении испытаний новой модификации зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-СМ-СВ". В "Ростехе" сообщили, что проведенные проверки показали соответствие тем требованиям, которые были предъявлены со стороны Минобороны РФ.

Данный вид ЗРПК предназначен для прикрытия сухопутных войск РФ. Он отличается тем, что установлен на новое гусеничное шасси, с которым "Панцирь-СМ-СВ" сможет сопровождать и прикрывать системы противовоздушной обороны на марше по снегу и бездорожью.



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