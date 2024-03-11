Глава нацразведки США заявила об успехах РФ в конфликте на Украине с конца 2023 года

Фото: Министерство обороны РФ

Россия с конца 2023 года добивается постоянных успехов в конфликте на Украине и получает преимущество от неопределенности в отношении военной помощи Запада. Об этом говорится в докладе директора нацразведки США Эврил Хейнс, который она представила в спецкомитете по разведке Сената конгресса США, пишет ТАСС.

Американская разведка считает, что подобные обстоятельства создают для РФ стратегическое военное преимущество и все более сдвигает ситуацию в пользу Москвы. В частности, согласно докладу, Россия значительно увеличила темпы роста оборонной промышленности и наладила производство дальнобойного оружия и боеприпасов.

Кроме того, как отмечается в докладе нацразведки США, РФ продолжает модернизировать свои ядерные силы, что позволяет стране располагать крупнейшим и наиболее разнообразным ядерным арсеналом на сегодняшний день.

Авторы документа полагают, что Москва рассматривает свой ядерный потенциал как необходимый для поддержания сдерживания и достижения своих целей в потенциальном конфликте против Соединенных Штатов и НАТО.

Ранее СМИ сообщали, что американские власти в конце 2022 года по наводке западных разведслужб готовились к тому, что РФ может нанести по Украине ядерный удар. Однако спецслужбы США так и не нашли доказательств надежности этой информации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обвинения России в том, что она могла применить ядерное оружие на Украине, представляют собой "рассуждалки", публикуемые в газетах.

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