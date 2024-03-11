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11 марта, 23:15

Политика

Украина потеряет еще больше территорий в 2024 году без американского оружия – глава ЦРУ

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украина в этом году может потерять значительные территории, если США не возобновят поставки Киеву вооружения и военной техники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильяма Бернса.

Он отметил, что недавно вернулся в США из Украины. Подробностей своего визита он не раскрыл, сообщив только, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, а у Вашингтона, в свою очередь, заканчивается время на оказание помощи Киеву.

Бернс утверждает, что новая помощь США обеспечит Украине возможность для наступления и проникающих ударов по Крыму, а также позволит Киеву вести переговоры "с позиции значительной силы".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский уже сообщал, что Вооруженные силы Украины испытывают трудности из-за нехватки боеприпасов. Он также заявил, что Киев не нуждается в присутствии иностранных войск на территории страны.

До этого сообщалось, что Белый дом заложил в проект федерального бюджета страны на 2025 год запрос к конгрессу США о выделении 61,4 миллиарда долларов на поддержку Киева.

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