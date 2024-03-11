Республиканцы обвинили Байдена в стремлении к безрассудным тратам

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Представители партии республиканцев обвинили американского президента Джо Байдена в стремлении к "безрассудным тратам".

Президент страны в рамках бюджетного запроса на 2025 год запросил у конгресса США почти 7,3 триллиона долларов, что почти на 300 миллиардов больше расходов 2024 года.

Республиканцы заявили, что не примут бюджет в текущем виде, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в проекте федерального бюджета США на следующий год упоминается выделение 61,4 миллиарда долларов, которые должны пойти на поддержку Украине.

По данным документа, Штаты якобы не смогут предоставить помощь Киеву, если конгресс страны не примет данный запрос. Также Байден запросил у конгресса 1,5 миллиарда долларов на "сдерживание России".

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