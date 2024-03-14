Мужчина пострадал при обстреле Грайворона Белгородской области

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Украинские военнослужащие обстреляли город Грайворон в Белгородской области, из-за чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщает RT со ссылкой на слова губернатора региона Вячеслава Гладкова.

Глава Белгородской области добавил, что во время атаки Вооруженных сил Украины мужчина был рядом с продуктовым магазином. После обстрела врачи зафиксировали у пострадавшего легкое ранение руки и оказали помощь на месте, поэтому от госпитализации мирный житель отказался.

"Различные повреждения есть в нескольких квартирах многоквартирного дома, одном частном жилом домовладении", – заключил Гладков.

Губернатор утром 14 марта сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе. В связи с этим он посоветовал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Спустя час сигнал отменили.

После этого появилась информация, что система ПВО РФ сбила 8 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По предварительным данным, в результате прилета в автомобиль погиб один человек. Гладков также уточнил, что две женщины и один мужчина пострадали, поэтому они обратились к медикам.

Спустя время число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинской армии выросло до четырех, о чем сообщил мэр города Валентин Демидов.



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