Число пострадавших при обстреле Белгорода достигло четырех

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны украинской армии достигло четырех, жертвой атаки стал один человек. Об этом мэр города Валентин Демидов сообщил в своем телеграм-канале.

"Оперативные службы оказывают людям помощь. Управы обходят дома и составляют стартовые акты. Во время обстрела произошло прямое попадание в движущийся автомобиль. Водитель скончался на месте", – написал глава Белгорода.

Со слов Демидова, в результате обстрела повреждения получили пять домов. Подрядные организации отправились на территорию происшествия, они будут закрывать тепловой контур. Кроме того, повреждения получили 25 машин, также выявлены разрушения в здании, заключил мэр.

О погибшем в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ ранее рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что средства противовоздушной обороны уничтожили 8 воздушных целей над городом и Белгородским районом.

В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что российские силы пересекли попытку украинской стороны совершить атаку около 08:30 по московскому времени.

Утром 14 марта в Белгороде и Белгородском районе действовала ракетная опасность. Губернатор рекомендовал укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами. Спустя меньше часа сигнал отменили.

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