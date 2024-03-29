Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сигнал ракетной опасности запущен в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", – предупредил он.

Гладков призвал тех, кто находится на улице, спуститься в укрытие или иное безопасное место, а тех, кто находится дома – не подходить к окнам.

Ранее, днем 28 марта российская система ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородском районе на подлете к городу. Гладков рассказал, что в результате атаки никто не пострадал.