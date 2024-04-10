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10 апреля, 19:03

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ТАСС: в Одессе в шестой раз за день прогремели взрывы

В Одессе прогремели новые взрывы

Фото: 123RF/efesenko84

Взрывы прогремели в Одессе на юге Украины в шестой раз за сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Другие подробности не приводятся.

10 апреля пресс-служба Сил обороны юга Украины заявила, что объект энергетической инфраструктуры был поврежден взрывами в Одессе. При этом в сообщении степень повреждений инфраструктуры не уточнялась. Однако в украинских СМИ появились кадры, как над Одессой поднимается черный столб дыма.

В ночь с 9 на 10 апреля несколько украинских СМИ написали о серии взрывов в Николаеве и Николаевской области страны. Однако подробностей и сведений о разрушениях не сообщалось. Власти также не комментировали эту информацию.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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