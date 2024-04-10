ТАСС: Несколько взрывов прозвучало в Николаеве на Украине

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Несколько взрывов прогремело в Николаеве и Николаевской области Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности или информация о повреждениях инфраструктуры не приводятся. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат только в Николаевской области страны, ранее ночью тревога также была объявлена в Одесской области.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Военно-космические силы РФ нанесли удар по Харьковскому авиаремонтному заводу при помощи авиационных бомб ФАБ. На территории завода производились беспилотники и находились подземные склады.

Кроме того, по словам Лебедева, Вооруженные силы РФ нанесли удар по припортовой зоне Ильичевска Одесской области, предположительно, попав в склад боеприпасов ВСУ.