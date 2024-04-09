ВС РФ уничтожили боевиков ВСУ на позициях у Спорного

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их позиции в районе Спорного. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По выявленным позициям ВСУ был нанесен удар при помощи управляемых боеприпасов, уточнили в ведомстве.

Утром 9 апреля ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, наблюдаются серьезные проблемы с электричеством.

Ранее ВС РФ при помощи ракетного комплекса "Искандер" уничтожили цех по производству и хранению беспилотников в Запорожье. Это были ответные действия России на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ.

До этого глава регионального общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ под натиском российских военных оставили позиции и отступили северо-западнее села Вербового в Запорожской области. По его данным, на запорожском направлении борьба с ВСУ идет в основном при помощи беспилотников и артиллерии.

