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09 апреля, 09:46

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РИА Новости: ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска

ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Местные товарищи пишут о двух громких прилетах, один с сильной детонацией. Второй, возможно, сбили – была сильная вспышка в небе и мощная взрывная волна", – прокомментировал Лебедев.

По его словам, наблюдаются серьезные проблемы с электричеством.

Ранее ВС РФ при помощи ракетного комплекса "Искандер" уничтожили цех по производству и хранению беспилотников в Запорожье. Это были ответные действия России на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ.

ВС РФ ликвидировали более 14 тыс разновидностей военной техники ВСУ с января 2024 года

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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