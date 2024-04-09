РИА Новости: ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. Об этом рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Местные товарищи пишут о двух громких прилетах, один с сильной детонацией. Второй, возможно, сбили – была сильная вспышка в небе и мощная взрывная волна", – прокомментировал Лебедев.

По его словам, наблюдаются серьезные проблемы с электричеством.

Ранее ВС РФ при помощи ракетного комплекса "Искандер" уничтожили цех по производству и хранению беспилотников в Запорожье. Это были ответные действия России на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ.