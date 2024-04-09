Подполье сообщило об ударах по припортовой зоне Ильичевска Одесской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по припортовой зоне Ильичевска Одесской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, в районе порта в этом регионе был зафиксирован мощный прилет. Как он утверждает, учитывая огромное количество выбросов пламени в воздух и сильной ударной волне, российские военные попали в склад боеприпасов.

Иных деталей Лебедев не привел, сославшись на то, что информация сейчас уточняется.

Ранее ВС РФ ударили по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. Лебедев сообщал, что было зафиксировано два громких прилета, а один – с сильной детонацией. Он добавил, что из-за этого возникли серьезные проблемы с электричеством.

До этого российские военные при помощи ракетного комплекса "Искандер" уничтожили цех по производству и хранению беспилотников в Запорожье. Это были ответные действия России на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ.

