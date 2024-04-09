ТАСС: взрывы прогремели в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серия взрывов прозвучала в Полтавской, Днепропетровской и Одесской областях Украины в ночь на 9 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

Какие-либо подробности произошедшего не приводятся. Местные власти также пока никак не комментировали ситуацию.

На момент публикации воздушная тревога объявлена в восьми регионах Украины: в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по складу тяжелых беспилотников и цеху по их производству в Запорожье при помощи ракетного комплекса "Искандер".

До этого военнослужащие РФ поразили аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты Воздушных сил Украины.