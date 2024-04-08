Аэродром ВСУ в Криворожской области поражен ночным ударом

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Российские ВС поразили аэродром Долгинцево в Криворожской области, где базировались самолеты Воздушных сил Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пророссийского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, это было сделано в ночь на 8 апреля.

"Грохнуло один раз. Тревоги нет", – сказал Лебедев.

Ночью сообщалось, что в Киевской области раздались взрывы, там сработала система противовоздушной обороны. На Украине звучала воздушная тревога в Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Минобороны России сообщило, что с 31 марта по 5 апреля ВС РФ нанесли 39 групповых ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Целью ударов стали объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что без помощи США Киев в скором времени приблизится к критическому моменту. Он отметил, что ВСУ не хватает систем ПВО, чтобы защищать города.

