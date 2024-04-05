Глава офиса Зеленского заявил о наступлении критического момента для Украины

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Украина в ближайшее время может приблизиться к критическому моменту, если конгресс США не утвердит новый пакет военной помощи. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака газете Politico.

По его словам, для Украины очень важно, чтобы этот документ был одобрен в апреле.

"Мы по-прежнему критически нуждаемся в дополнительных системах ПВО, потому что без них невозможно защищать наши города", – уточнил он, добавив, что Украине также необходимы и ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон направил Украине новый и первый с конца 2023 года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. Как он утверждает, данный пакет является экстренным и нацелен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева.

Однако официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что новых поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.

