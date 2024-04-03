Сенаторы США могут поддержать план спикера палаты представителей о помощи Украине – Hill

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Сенаторы США склоняются принять план спикера палаты представителей Майка Джонсона о возобновлении военной помощи Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Hill.

Джонсон может пытаться убедить скептиков в рядах республиканцев проголосовать за одобрение запроса о помощи Украине с помощью идеи о конфискации российских активов. Он выступает против утвержденного сенатом законопроекта о выделении 60 миллиардов долларов Киеву и представляет собственную инициативу.

Сенаторы, ранее выступавшие против его инициативы, теперь "воспринимают его с большим энтузиазмом". Газета пишет, что причиной таких перемен стала тяжелая ситуация на фронте, где у Украины заканчиваются вооружения и боеприпасы.

Сенатор Лафонза Батлер заявила, что из-за ограниченных временных рамок сенат, скорее всего, будет вынужден принять любое предложение по теме поддержки Киева, которое поступит из палаты представителей. Она считает, что поддержка Украины является приоритетом, так как у Киева остается все меньше времени.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Украине новый и первый с конца прошлого года пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов. По его словам, данный пакет является экстренным и направлен на удовлетворение некоторых из наиболее острых нужд Киева.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, в свою очередь, отметил, что новых военных поставок США Украине хватит на несколько недель, а удовлетворение долгосрочных потребностей все еще требует решения американского конгресса о выделении допсредств.