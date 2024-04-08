В Киевской области произошли взрывы – ТАСС

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Взрывы раздались в ночь на 8 апреля в Киевской области, там сработала система противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на украинские СМИ сообщает ТАСС.

"Киевская область! Силы ПВО работают", – указано в сообщении.

На Украине звучит воздушная тревога в Винницкой, Житомирской, Киевской, Николаевской и Хмельницкой областях.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 31 марта по 5 апреля ВС РФ нанесли 39 групповых ударов по военным и энергетическим объектам Украины. Целью ударов стали объекты энергетической отрасли Украины, предприятия ВПК, средства ПВО, арсеналы, базы горючего, а также пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак ранее заявил, что без помощи США Киев в скором времени приблизится к критическому моменту. Он отметил, что ВСУ не хватает систем ПВО, чтобы защищать города.

