ТАСС: взрывы прозвучали в Киевской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Несколько взрывов раздались в Киевской области Украины в ночь на 11 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную военную администрацию.

По данным СМИ, в регионе работают системы противовоздушной обороны. Также о серии взрывов сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Тем не менее он не стал приводить какие-либо подробности или информацию о возможных разрушениях инфраструктуры.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат на всей территории Украины.

Ранее украинские издания сообщали о многочисленных взрывах, которые были слышны в Одессе. Спустя некоторое время появилась информация о том, что некоторые районы Одессы оказались обесточены после взрывов.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военнослужащие ударили по расположению Вооруженных сил Украины на берегу города Очакова Николаевской области.