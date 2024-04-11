"Центрэнерго Украины" сообщила о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом

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Трипольская ТЭС, которая находится на берегу Днепра (в 45 километрах южнее Киева), полностью ликвидирована. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на компанию "Центрэнерго Украины", управляющую инфраструктурным объектом.

По информации источника, после того, как Чернобыльская АЭС перестала эксплуатироваться, Трипольская ТЭС мощностью 1 800 мегаватт являлась крупнейшим энергогенерирующим объектом в Киевской области, а также важнейшим поставщиком электроэнергии в Житомирскую и Черкасскую области.

Ранее в СМИ появилась информация о нескольких взрывах в Киевской области Украины в ночь на 11 апреля.

До этого украинские издания распространили видео, на котором запечатлено, что на объекте энергетической инфраструктуры в Одессе произошел сильный пожар. В небо поднимался густой столб черного дыма. При этом в сообщении степень повреждений инфраструктуры не уточнялась.

