ТАСС: взрывы произошли в Кривом Роге на Украине

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Серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на украинские СМИ.

Какие-либо подробности взрывов или информация о возможном повреждении инфраструкутры не приводится.

На данный момент сирены воздушной тревоги звучат в восьми регионах Украины: в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Ранее в Сумской областной военной администрации сообщили о повреждении теплоэлектроцентрали после прогремевшего в Сумах взрыва.

До этого в Минобороны России сообщили, что войска РФ в ночь на 11 апреля нанесли массированный удар по топливно-энергетическому комплексу Украины в ответ на попытки ВСУ нанести ущерб российским объектам нефтегазовой отрасли и энергетики.