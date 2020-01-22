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Президент Белоруссии Александр Лукашенко оказался самым популярными зарубежным политиком у россиян. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова.

По его словам, позитивное отношение к Лукашенко связано с тем, что белорусский лидер все еще воспринимается в качестве пророссийского политика. Россияне также считают президента Белоруссии бережливым хозяином, который обеспечивает жесткий порядок в стране.

"Многие в России воспринимают его как образец для подражания и считают, что в Белоруссии все более жестко контролируется", – объяснил Федоров.

Он добавил, что в предыдущие годы симпатии россиян делились между Лукашенко и бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Однако сейчас последний "отошел в тень".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия "прессует" Белоруссию, но независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. По его словам, РФ может оказаться втянута в военный конфликт.

