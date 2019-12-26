Россияне рассказали, каких политиков хотели бы видеть за новогодним столом

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, каких политиков россияне хотели бы пригласить к себе домой на празднование Нового года. Об этом сообщает ТАСС.

По данным социологов, 22% опрошенных граждан хотели бы видеть за новогодним столом президента РФ Владимира Путина, еще 12% – Владимира Жириновского, 4% – премьер-министра Дмитрия Медведева.

Респонденты также называли главу Минобороны Сергея Шойгу, министра иностранных дел Сергея Лаврова и лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

При этом почти половина опрошенных россиян (47%) не стали бы приглашать ни одного политика. Затруднились дать определенный ответ 11% участников опроса.

Ранее россияне назвали наиболее подходящий символ России. Большинство респондентов (65%) выбрали медведя. Против такого символа страны высказались всего 18% респондентов.

