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Москва 24

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Общество

12:47

Почти две трети россиян назвали медведя самым подходящим символом России

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Большинство опрошенных россиян (65%) посчитали медведя наиболее подходящим символом России. Обратного мнения придерживаются всего 18% респондентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Фонда "Общественное мнение".

Треть из тех, кто считает медведя подходящим символом, указали на силу и мощь этого зверя. Еще 7% россиян описали медведя как зверя, который "долго терпит, но если его разозлить, то всем достанется", а 5% отметили его "свирепость".

По словам социологов, люди, считающие медведя неподходящим символом, чаще всего не могли объяснить свою позицию. Часть респондентов указали на грубость и агрессивность зверя. "Однако подавляющее большинство считает медведя достаточно адекватным олицетворением России. А некоторые – даже безальтернативным", – отмечается в исследовании.

Ранее во ВЦИОМ назвали главные страхи россиян. Больше всего граждан беспокоят социальная несправедливость, снижение доходов, а также лишение бесплатной медицинской помощи. Меньше всего жители России боятся международных конфликтов, потери работы и роста преступности.

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