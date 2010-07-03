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Общество

11:35

Каждый пятый россиянин хотел бы карьеру разведчика для своих детей

общество

ТАСС/ Виталий Невар

Около 20% опрошенных россиян хотели бы, чтоб их дети или внуки выбрали профессию разведчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По словам социологов, граждане считают эту профессию престижной. Участники опроса оценили уважение, которым пользуются в обществе разведчики, на 4,3 балла из 5 возможных, влиятельность – на 4,02 балла, а уровень зарплаты – на 4,10 балла.

Самым известным фильмом о разведчиках стала картина "Семнадцать мгновений весны", за которую проголосовали 43% респондентов. Чуть меньше трети опрошенных не смогли вспомнить ни одного фильма о разведчиках.

Наиболее знаменитыми представителями этой профессии участники опроса посчитали Рихарда Зорге (15%), Максима Исаева (8%) и Николая Кузнецова (5%). Четвертую строчку занял президент России Владимир Путин.

Ранее архивный комитет Санкт-Петербурга рассекретил несколько документов, которые касаются первых лиц страны, в том числе Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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