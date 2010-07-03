В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Фото: телеканал "78"
Архивный комитет Санкт-Петербурга рассекретил несколько документов, которые касаются первых лиц страны, в том числе Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает телеканал "78".
В характеристике указано, что на КГБ Путин работал с 1975 года и активно участвовал в работе спецслужбы. Отмечается, что 23-летний Путин "постоянно повышает свой идейно-политический уровень". Он "морально устойчив" и пользуется заслуженным авторитетом у сослуживцев.
В свободное время Путин занимался спортом и был мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.
Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.
Второй рассекреченный документ – дополнение к личному листку по учету кадров Валентины Матвиенко. Там содержится информация о занимаемых ей должностях с 1977 года. Она была секретарем Ленинградского обкома и исполняющим обязанности председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов.
В Кремле прокомментировали ситуацию с общественным интересом, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым Путина.
"Да, считаем закономерным такой интерес", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
В Петербурге раскрыли характеристику КГБ на Путина: https://t.co/WrloUDtZCW pic.twitter.com/dvMVnqkVuB— 78 | НОВОСТИ (@good78news) 30 октября 2019 г.
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу визитку Путина более чем 20-летней давности. На онлайн-сервисе по размещению объявлений петербуржец запросил за карточку два миллиона рублей. Визитка на английском языке относится к тому времени, когда Путин работал на должности председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год. Карточка двусторонняя, должность и контакты указаны на русском и английском языках.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: