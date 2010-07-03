В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Фото: телеканал "78"

Архивный комитет Санкт-Петербурга рассекретил несколько документов, которые касаются первых лиц страны, в том числе Владимира Путина и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, передает телеканал "78".

В характеристике указано, что на КГБ Путин работал с 1975 года и активно участвовал в работе спецслужбы. Отмечается, что 23-летний Путин "постоянно повышает свой идейно-политический уровень". Он "морально устойчив" и пользуется заслуженным авторитетом у сослуживцев.

В свободное время Путин занимался спортом и был мастером спорта СССР по дзюдо и самбо.

Путин в 1985-1990 годах работал в ГДР по линии Первого главного управления КГБ, которое отвечало за внешнюю разведку, и был директором Дома дружбы СССР-ГДР в Дрездене.

Второй рассекреченный документ – дополнение к личному листку по учету кадров Валентины Матвиенко. Там содержится информация о занимаемых ей должностях с 1977 года. Она была секретарем Ленинградского обкома и исполняющим обязанности председателя исполкома Ленинградского городского совета народных депутатов.

В Кремле прокомментировали ситуацию с общественным интересом, который вызывают факты и документы, связанные с прошлым Путина.

"Да, считаем закономерным такой интерес", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.



Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу визитку Путина более чем 20-летней давности. На онлайн-сервисе по размещению объявлений петербуржец запросил за карточку два миллиона рублей. Визитка на английском языке относится к тому времени, когда Путин работал на должности председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год. Карточка двусторонняя, должность и контакты указаны на русском и английском языках.

