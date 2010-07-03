Визитку Путина выставили на продажу за два миллиона рублей

Фото: avito.ru

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу визитку президента России Владимира Путина более чем 20-летней давности. На онлайн-сервисе по размещению объявлений петербуржец запросил за карточку два миллиона рублей.

Визитка на английском языке относится к тому времени, когда Путин работал на должности председателя комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга с 1991 по 1996 год.

Карточка двусторонняя, должность и контакты указаны на русском и английском языках.

"Визитка Владимира Путина, данная им моему отцу, когда он ещё был председателем комитета. Ждала своего момента в визитнице более 20 лет. Качество хорошее", – написал продавец в описании.

Товар размещен в разделе "Хобби и отдых" и отнесен к категории "Вещи знаменитостей, автографы". Объявление набрало уже более пяти тысяч просмотров.

Это не первое объявление о продаже визитных карточек Путина. Так, на сервисе около недели назад появилось объявление о продаже "стопроцентного оригинала" карточки президента времен его работы в Ленинградском городском совете народных депутатов в 1990-е годы.