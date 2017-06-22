Путин рассказал об устройстве на работу в КГБ

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с классными руководителями средних школ рассказал о том, как устраивался на работу в КГБ, сообщает "Газета.ру". Путин уточнил, что родился в рабочей семье, у которой не было связей.

По его словам, он прошел в приемную КГБ СССР. Там ему посоветовали получить юридическое образование.

Но изначально российский лидер планировал стать летчиком, но после посещения летного училища и осознание, какая сложная жизнь у пилотов, выбрать юриспруденцию.