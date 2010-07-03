Россияне назвали "героев своего времени"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 30% россиян "героями своего времени" считают порядочных людей. Об этом сообщает ИА "НСН", ссылаясь на результаты опросa ВЦИОМ.

Главными "героическими" качествами 36% называют справедливость и честность. Для 19% это доброжелательность, вежливость или человечность, для 18% – активность, инициативность или образованность.

13% выделяют храбрость или силу характерa, 10% – неравнодушие, отзывчивость и внимательность, 10% – стремление помогать другим, 9% – патриотизм. 31% опрошенных затруднились ответить.

В целом под выражением "герои нашего времени" 13% опрошенных подразумевают людей, совершивших подвиг, 9% – людей, желающих помочь другим, 8% – ответственных людей и еще 8% – защитников родины, армию и МЧС.

Ранее сообщалось, что патриотизм, чувство долга и справедливость являются главными традиционными ценностями для россиян. Наиболее непопулярной ценностью для россиян стало чинопочитание как уважение к власти. Граждан интересует эффективность работы государственных служащих, а не их положение на служебной лестнице.

