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Политика

14:20

Лукашенко призвал Россию "образумиться"

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Россию образумиться и вернуться к нормальным отношениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Москва до сих пор остается для Минска главным союзником. Белоруссия хочет не соперничать с Россией, а вернуться к "нормальным, дружеским и братским" отношениям, основанным на взаимовыгодных условиях.

"Может образумятся и вернутся к нормальным отношениям. Мы хотим работать с ними, но на равных условиях. Люди, предприятия должны быть в равных условиях, и страны должны быть в равных условиях", – указал Лукашенко.

Он добавил, что не сильно переживает из-за сложившейся ситуации, поскольку Минск хорошо взаимодействует со многими государствами, в том числе в экономической сфере.

Белорусский лидер выразил уверенность, что налоговый маневр России в нефтяной сфере призван "надавить" на Минск. По мнению Лукашенко, в результате такого давления возникла угроза институту президентства в Белоруссии.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Россия "прессует" Белоруссию, однако независимость страны обеспечивают Запад и НАТО. По его словам, РФ может оказаться втянута в военный конфликт.

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