Эксперт объяснил, почему снижение цен на нефть не будет слишком долгим

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В мире зафиксировано снижение цен на нефть. Однако такая ситуация продлится не слишком долго, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире ИА "НСН".
По мнению эксперта, положение цен на нефть связано с несколькими факторами:
- На рынке наблюдается переизбыток предложения, так как США за последнее время сильно нарастили объемы добычи сланцевой нефти.
"Сланцевая нефть – это легкая нефть. Поэтому в августе прошлого года мы видели повышение цен на тяжелые сорта нефти, высокосернистые, в первую очередь на нефть марки Urals – основной экспортный сорт России", – отмечает Фролов.
- Общее снижение цен может привести к банкротству американских нефтяных компаний. В таком случае начнется стабилизация рынка.
- Стабилизации цен на нефть также будет способствовать сделка OPEC+.
Ранее сообщалось, что, по утверждению экспертов, коронавирус способен привести к падению
мирового спроса на нефть на 260 тысяч баррелей в сутки в 2020 году. Отмечается, что с момента вспышки нового вируса в Китае цена нефти упала до 60,7 доллара.