Эксперт объяснил, почему снижение цен на нефть не будет слишком долгим

Фото: depositphotos/ssuaphoto

В мире зафиксировано снижение цен на нефть. Однако такая ситуация продлится не слишком долго, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире ИА "НСН".

По мнению эксперта, положение цен на нефть связано с несколькими факторами:

На рынке наблюдается переизбыток предложения, так как США за последнее время сильно нарастили объемы добычи сланцевой нефти.



"Сланцевая нефть – это легкая нефть. Поэтому в августе прошлого года мы видели повышение цен на тяжелые сорта нефти, высокосернистые, в первую очередь на нефть марки Urals – основной экспортный сорт России", – отмечает Фролов. Общее снижение цен может привести к банкротству американских нефтяных компаний. В таком случае начнется стабилизация рынка.

Стабилизации цен на нефть также будет способствовать сделка OPEC+.