Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

11:02

Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ

за рубежом экономика

Фото: ТАСС/Виктор Толочко

Первая партия нефти из Норвегии поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехима".

Накануне 80 тысяч тонн сырьевой нефти доставили в порт Клайпеды, откуда груз должен быть переправлен в Белоруссию по железной дороге.

"Состав с первой партией норвежкой нефти утром в воскресенье прибыл на станцию "Новополоцк", – отметили в компании.

Ожидается, что вся партия норвежской нефти должна поступить на белорусское предприятие в течение ближайших двух недель.

С 1 января Россия остановила поставки нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку страны не договорились об условиях поставок в 2020 году.

В связи с этим Минск направил предложения об импорте нефти Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Также переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика