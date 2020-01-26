Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ

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Первая партия нефти из Норвегии поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу "Белнефтехима".

Накануне 80 тысяч тонн сырьевой нефти доставили в порт Клайпеды, откуда груз должен быть переправлен в Белоруссию по железной дороге.

"Состав с первой партией норвежкой нефти утром в воскресенье прибыл на станцию "Новополоцк", – отметили в компании.

Ожидается, что вся партия норвежской нефти должна поступить на белорусское предприятие в течение ближайших двух недель.

С 1 января Россия остановила поставки нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, поскольку страны не договорились об условиях поставок в 2020 году.

В связи с этим Минск направил предложения об импорте нефти Балтийским странам, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Также переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

