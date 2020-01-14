Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти

Фото: Москва 24/Колобаев Михаил
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого. Тот заявил, что Минск направил коммерческие предложения по импорту нефти нескольким странам.
Пикин назвал достаточно высокой вероятность того, что Россия и Белоруссия придут к договоренностям до конца января. Он также обратил внимание, что поставка из любых регионов будет осуществляться по тем же самым трубам. Директор фонда отметил, что вряд ли это окажется дешевле, чем у России, передает RT.
Среди стран, которые могут стать новыми поставщиками для Белоруссии, Крутой называл Украину, Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии. По словам специалиста, конкретные варианты станут известны уже скоро.
9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между его страной и Россией не достигнуты договоренности по поставкам нефти. Глава Белоруссии считает, что российские партнеры предлагают слишком высокие цены.
В "Белнефтехиме" уточнили, что в конечном итоге цена на нефть для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра в России вырастет на 5 процентов по сравнению со стоимостью в 2019 году. При этом действующая стоимость составляет 83 процента от мировой цены на нефть. Лукашенко поставил условие: если не будут осуществлены поставки по мировой цене из РФ, то Белоруссия найдет нефть в другом месте.
В начале года стало известно, что российские поставщики прекратили подачу нефти на перерабатывающие заводы в Белоруссии. В то же время с 1 января страны продлили контракт на поставки газа.
Замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин отметил, что антимонопольные ведомства РФ и Белоруссии окончательно решат вопрос с тарифами на транзит российской нефти по территории республики в январе.
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