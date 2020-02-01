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США готовы обеспечить Белоруссию энергоресурсами в полном объеме. Как сообщает ТАСС, об этом заявил госсекретарь страны Майк Помпео.

"Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100 процентов по конкурентным ценам", – сказал представитель США на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Минск ведет переговоры по поставкам нефти сразу с несколькими потенциальными партнерами. Среди возможных поставщиков назывались США, Саудовская Аравия и ОАЭ. По словам Лукашенко, данная мера дороже, но нефть качественнее, чем российская.

В начале года президент Белоруссии назвал цены, которые предлагает Россия, чрезмерно завышенными. По заявлению первого вице-премьера страны Дмитрия Крутого, Белорусская нефтяная команда активно ведет переговоры с производителями сырья.