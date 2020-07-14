ЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации на выборы президента

Фото: vk.com/viktar_babaryka

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказалась регистрировать бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико кандидатом на пост президента страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам руководителя организации Лидии Ермошиной, при регистрации кандидатов учитывают легальность полученных ими доходов.

"В декларации не отражены находящиеся в его (Бабарико) фактической собственности и пользовании материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от деятельности ряда подконтрольных ему белорусских коммерческих структур", – заявила глава белорусской ЦИК.

Ермошина также отметила, что Бабарико получал финансовую помощь из-за границы. Кроме того, Белгазпромбанк более чем на 99% принадлежит двум акционерам – "Газпрому" и Газпромбанку, то есть является фактически иностранным предприятием.

На данный момент Виктор Бабарико находится в СИЗО белорусского КГБ. Правоохранительные органы считают, что на базе банковской структуры действовала организованная преступная группа для вывода денег за границу. Помимо главы Белгазпромбанка, был также задержан его сын.

