Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием россиян

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генпрокуроров РФ и Украины в связи с задержанием под Минском россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта.

"На совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании Александр Лукашенко поручил пригласить генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками", – говорится в сообщении.

Ранее под Минском задержали 32 гражданина России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в столице республики пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.