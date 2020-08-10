ЦИК Белоруссии назвала время оглашения итогов выборов

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Итоги выборов президента Белоруссии огласят на пресс-конференции Центризбиркома в 9:00. Об этом сообщает государственный телеканал Беларусь 24.

По последним оглашенным данным, Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства. Информация о его лидерстве основана на данных, поступивших из нескольких областей.

Накануне в Белоруссии завершилось голосование на президентских выборах. Явка по состоянию на 20:00 составила 84,05 процента.

По данным некоторых СМИ, в Минске проходили стычки протестующих с правоохранителями. Сотрудники МВД применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.