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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призывы к забастовкам в стране, сообщает БелТА.

Он объявил, что сегодня пройдет встреча для обсуждения работы строительной отрасли. Лукашенко назвал происходящее в стране попытками раскачать трудовые коллективы. Он назвал их основой Белоруссии и напомнил, что во время пандемии он запретил увольнять работников.

"Трудно, сложно, но и сейчас непросто. Молодцы строители, у них проще ситуация, они все заняты делом. Но тем не менее пытаются и строителей там качнуть и так далее", – сообщил Лукашенко.

Он отметил, что нельзя удержать человека, если он не хочет работать. Если же люди хотят трудиться, то для них существуют возможности и условия.

"Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим", – заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что забастовки на предприятиях создают отличные условия для конкурентов. Он привел пример "Беларуськалия". Лукашенко сообщил, что если предприятие будет остановлено на несколько дней, то Россия и Канада займут ее рыночную нишу.

Он отметил, что мировая экономика только начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. В связи с этим Лукашенко выразил опасение, что при наличии таких тенденций производство в стране никогда не раскрутится.

"Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите – бастуйте, хотите работать – работайте", – подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер призвал граждан спасать предприятия, поскольку это их единственный шанс. Он также напомнил о необходимости работников кормить свои семьи.

"На улице можно походить. Вон их, тысячами ходят. Можно присоединиться, походить. Но там денег если и дадут, то на два дня. Там некоторым приплачивают. Мы их знаем, мы показывали их. Ну на два дня дадут. А потом что?" – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что такая же позиция должна быть и в отношении работников строительной отрасли. Президент Белоруссии напомнил, что ей неоднократно была оказана поддержка государства.

"Мы их вытаскивали, уже в который раз, за уши. Заказы появились, работа появилась, прирост появился производства – работайте", – рассказал Лукашенко.

В СМИ регулярно появляется информация о забастовках, происходящих на заводах в Белоруссии. Например, в нескольких Telegram-каналах было опубликовано видео, где работники "БелАЗа" идут по территории завода, а жители Жодина скандируют: "Молодцы!"

Позже в пресс-службе предприятия рассказали, что на производстве нет забастовки, а до этого проходила встреча с представителями трудового коллектива.

Также сведения о забастовке были опровергнуты в "Белнефтехиме". Ранее сообщалось, что были остановлены из-за забастовки два нефтеперерабатывающих завода и предприятие "Гродно Азот".