Состояние Порошенко ухудшилось после заболевания COVID-19

14:16
Фото: ТАСС/Zuma
Состояние экс-президента Украины Петра Порошенко, заболевшего коронавирусом, ухудшилось, сообщает RT со ссылкой на жену политика Марину.
"Его состояние хуже, у него двустороннее воспаление легких, он находится в больнице, он получает комплекс лечения", – отметила она.
Марина Порошенко добавила, что у ее супруга ухудшилось состояние крови – она слишком густая, из-за этого врачи не могут взять у Порошенко анализ, чтобы понять, как протекает болезнь.
Она отметила, что их дочь, также заболевшая COVID-19, переносит болезнь легче.
Ранее стало известно, что Порошенко госпитализировали с коронавирусом в одну из киевских больниц.
"Несмотря на то что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля, и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью", – сообщила тогда его жена.
О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно 29 сентября. Тогда он заявил, что из-за болезни вынужден временно приостановить рабочие поездки по регионам Украины.
Коронавирусом также заразились Дональд Трамп и его супруга Мелания Трамп. Для лечения COVID-19 президент США принял экспериментальную сыворотку из антител. Введение сыворотки прошло без происшествий.
Дональд Трамп и его жена заразились коронавирусом
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