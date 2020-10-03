Порошенко с коронавирусом попал в больницу

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Бывший президент Украины Петр Порошенко госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщила его жена Марина Порошенко в видео, опубликованном на странице партии "Европейская солидарность" в Facebook.

"Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что у моего мужа двустороннее воспаление легких, у него сильная воля, и он демонстрирует ее в борьбе с болезнью", – отметила супруга Порошенко.

Она добавила, что ее муж соблюдает все предписания врачей.

О заражении Петра Порошенко коронавирусом стало известно 29 сентября. Тогда он заявил, что из-за болезни вынужден временно приостановить рабочие поездки по регионам Украины.

Коронавирусом также заразился и президент США Дональд Трамп. При этом инфекцию обнаружили и у его супругии Мелании Трамп.

Для лечения COVID-19 Трамп принял экспериментальную сыворотку из антител. Введение сыворотки прошло без происшествий. Трамп также принял цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и ежедневный аспирин, добавил Конли.

