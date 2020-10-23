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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, отвечавшего за развитие медиаотрасли и интернета, сообщает пресс-служба кабмина.

Новым куратором медиаиндустрии в статусе замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций назначена Бэлла Черкесова.

До этого Черкесова работала в администрации президента. Алексей Волин занимал пост замминистра с июля 2012 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не встречался с Анатолием Чубайсом по поводу возможного перехода главы "Роснано" на новую должность.