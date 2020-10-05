Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Республики Дагестан Владимира Васильева, сообщается на сайте Кремля.
"Постановляю: принять отставку главы Республики Дагестан Васильева В. А. по собственному желанию", – говорится в документе.
Временно исполняющим обязанности на эту должность назначили Сергея Меликова. Васильев, в свою очередь, стал советником главы государства.
Ранее сообщалось, что Васильев не собирается уходить в досрочную отставку. В правительстве Дагестана рассказали, что он находится в здании местного кабмина и продолжает работу в штатном режиме.
Васильев работал в качестве главы Республики Дагестан с 9 сентября 2018 года. До этого почти год он был временно исполняющим обязанности на этой должности. Ранее он возглавлял фракцию "Единая Россия" в Госдуме VI и VII созывов. В 1990-е годы работал на разных должностях в МВД, в мае 1999 года был назначен врио главы ведомства.
22 сентября по собственному желанию в отставку ушел глава Белгородской области Евгений Савченко. В пресс-службе правительства региона отмечали, что он оставил должность в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы.
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