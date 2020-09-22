Путин принял отставку губернатора Белгородской области Савченко

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Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий белгородского губернатора Евгения Савченко, передает RT со ссылкой на заявление Кремля.
"Принять отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", – говорится в сообщении.
17 сентября губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал заявление об отставке по собственному желанию. В пресс-службе правительства региона сообщали, что Савченко решил покинуть свой пост в связи с избранием депутатом Белгородской областной думы.
На заседании областной думы 22 сентября Савченко наделили полномочиями члена Совета Федерации. Он руководил регионом на протяжении 26 лет. Политик является лидером среди глав российских регионов по длительности пребывания у власти.
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